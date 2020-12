¡Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things! El elenco de la exitosa serie de Netflix se reunió recientemente para jugar una partida de Dungeons & Dragons a manera de promoción rumbo al lanzamiento de la cuarta temporada del show (aún sin fecha oficial).

El icónico juego de mesa tiene un significado bastante especial en la serie, ya que el programa comienza con las principales estrellas jugando antes de la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp) durante la primera entrega del programa.

Los actores David Harbour (Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) y Natalia Dyer (Nancy Wheeler,) se reunieron -de manera digital, por supuesto- para jugar un juego de D&D con temática navideña llamado Lost Odyssey: Toy Time for Ten-Towns . Puedes ver la sesión completa, que se extendió por espacio de dos horas, a continuación:

La cuarta y muy anticipada temporada de Stranger Things deberá de estar disponible en algún momento del próximo año, luego de los retrasos en la filmación debido a la pandemia de Coronavirus.

La serie confirmó recientemente nuevas incorporaciones al elenco para la próxima entrega, incluido el actor de Freddy Kreuger, Robert Englund. También se unen al elenco Jamie Campbell Bower (The Mortal Instruments: City of Bones), Eduardo Franco (Booksmart) Joseph Quinn (Howards End), Sherman Augustus (Westworld), Mason Dye (Bosch) Nikola Djuricko (Genius) y Tom Wlaschiha ( Game of Thrones).

Se ha confirmado que la cuarta temporada de Stranger Things desarrollará después de 1986 luego de que ciertas fotos filtradas del set mostraran carteles de The Man with One Red Shoe de Tom Hanks y Teen Wolf de Michael J. Fox, ambas películas debutadas en formato de video casero en aquel mismo año.