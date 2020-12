El año que está a punto de culminar ha sido uno de los más difíciles y caóticos; situación que es particularmente cierta para Johnny Depp, uno de los actores más populares de Hollywood, y quien no se salvó de las secuelas derivadas de su relación violenta con Amber Heard, luego de perder una demanda por difamación en contra del diario The Sun, quienes en 2018 lo describieron como “un golpeador de mujeres”.

“Los demandados han demostrado que lo que publicaron, en el sentido que tienen sus palabras según yo lo he entendido, era sustancialmente verdadero”, afirmó el juez londinense Andrew Nicol, al anunciar su veredicto en este caso altamente mediático.

Si bien el actor ha tratado de limpiar su nombre con respecto a su relación con Heard, lo cierto es que su carrera profesional sí resintió lo ocurrido, siendo la salida de su personaje en la saga Animales Fantásticos un golpe bastante duro.

A través de redes sociales, Depp oficializó su salida del proyecto:

Me gustaría hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido renunciar a mi papel de Grindelwald en Animales Fantásticos, lo respeto y estoy de acuerdo con su petición.

Según la información de The Hollywood Reporter, el actor tenía un contrato de pago o reproducción, que requiere que se le compense por completo independientemente de que se haga o no la película. Es una dinámica de contratación que ostentan varias estrellas, se les conoce como “pay or play”.

Por solo una escena filmada cobrará la nada despreciable cifra de $16 millones de dólares.