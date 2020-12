At CCXP Worlds they showed us a 3 second long teaser for Godzilla vs Kong, even though it's short it got me so excited.#Godzilla #GodzillaMovie #KingKong #KongSkullIsland #KingKongVsGodzilla #KongVsGodzilla #GodzillavsKingKong #GodzillavsKong #CCXPWorlds #CCXPWorlds2020 pic.twitter.com/4lRujAOukd