Trent Reznor y Atticus Ross han lanzado la banda sonora original de Mank, la nueva película de David Fincher sobre el co-guionista en la vida real del filme Citizen Kane, Herman Mankiewicz.

Como Mank ya está disponible vía Netflix a partir de hoy (4 de diciembre), los fanáticos musicales finalmente podrán deleitarse con el meticuloso trabajo que la dupla de Nine Inch Nails imprimió en la partitura que la acompaña.

Como se informó anteriormente, el galardonado dúo utilizó exclusivamente instrumentos auténticos de la década de 1940 para componer las canciones de la película. Como tal, muchas de las pistas emplean cuernos, tempos oscilantes y sonidos teñidos de nostalgia para darle a la película, técnicamente en blanco y negro, mucho color.

La partitura contiene 52 pistas y tiene más de 90 minutos de música de la película.

Sin embargo, si deseas la experiencia musical definitiva de Mank, el score completo, junto con dos horas adicionales de música inédita y demos de las sesiones de Mank, estarán disponibles exclusivamente a través de Bandcamp. Estas son composiciones adicionales y alternativas que no se usaron en la película junto con una selección de pre-orquestación de demos de Trent y Atticus.

La partitura de la mancuerna Reznor-Ross configura el tono perfecto para el periodo de tiempo en el que se desarrolla Mank.

En la película, Gary Oldman interpreta a Mankiewicz alias “Mank“, el susurrador de guiones de la década de 1930, quien tiene la tarea de escribir la famosa epopeya de Orson Welles, Citizen Kane. Con un plazo de 90 días para completarlo, Mank pasa su tiempo recuperándose de un accidente automovilístico gracias a una enfermera llamada Rita (Lily Collins); y reflexionando sobre sus días de gloria en Hollywood apresurándose para redactar una descripción precisa de William Randolph Hearst (Charles Dance), el hombre en el que se basaría Kane.

Esta es la cuarta vez que Reznor y Ross sonorizan una película para David Fincher. Anteriormente trabajaron juntos en Gone Girl del 2014, The Girl with the Dragon Tattoo en 2011 y The Social Network en 2010, ésta última, valiéndoles un premio Oscar.