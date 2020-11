¡Buenas noticias para todos los fanáticos de Warpaint!

El conjunto femenino de indie rock originario de Los Ángeles, California, ha anunciado un evento único y digital, que verá a Theresa Wayman y compañía tocando algunos de sus éxitos en exclusiva para el público mexicano.

Durante el 2020, Warpaint celebraría el décimo aniversario de The Fool, primer material en su trayectoria y que ofreció sencillos como “Undertow” y “Shadows”. Parte de los festejos también contemplaban el debut de su muy esperado cuarto material (aún sin título), pero como sabemos, la pandemia del Coronavirus acabó con todos esos planes.

Sin embargo, y para poder continuar cerca de sus fans en esta era pandémica, Ocesa se puso en contacto con Warpaint para añadirlas a sus serie de conciertos digitales Irrepetible y concretaron From California to Mexico, a rare and intimate performance from Warpaint, un especial que prepararon para México y que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en punto de las 19:00 horas.

Los accesos digitales ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster Live con un precio de $275 pesos.