Desde 1995 que The Smashing Pumpkins no se aventuraba a lanzar un álbum doble, y para aquellos verdaderos fans que lean esto, sabrán perfectamente que por el año mencionado nos referimos nada más y nada menos que al ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’.

Hoy, dicho álbum ya tiene un nuevo similar dentro del catálogo de la banda, y aunque muchos consideren a ‘Cyr‘ como la continuación que Corgan había prometido al ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’, la realidad es que el material conformado por 20-tracks, es más una segunda entrega perteneciente a la serie ‘Shiny and Oh So Bright‘.

¿Y a qué suena ‘Cyr‘? En palabras de Billy Corgan: “Cómodo y amable considerando toda la mucha que siempre hemos hecho”.

Y la verdad es que no miente; mientras que del track no.01 al 04 sí se nota esa vibra de hacer algo completamente separado a lo que los fans consideran “clásico” de la banda, en cuanto inicia “Wrath” (track No.05) la cosa cambia y todo se siente –precisamente como Corgan lo menciona– más “cómodo” en esa línea.

Escuchen por acá este largo trabajo de los Smashing, mismo que apenas es un preludio para ese esperado nuevo disco doble que dará continuidad al ‘Mellon Collie’. ¡Disfruten!