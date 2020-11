En una exclusiva compartida por The Hollywood Reporter, se han comenzado los rumores alrededor de la compra millonaria que Netflix pudo haber realizado del título ‘Godzilla Vs. Kong‘.

La oferta por casi $200,000,000.00 millones de dólares, fue realizado presuntamente por parte de la directiva de la plataforma hacia Legendary Entertainment, quienes son los que actualmente poseen el control de este “monsterverse” sobre el cuál se ha desarrollado y se comenzarán a desarrollar más películas del tipo.

Según comunica The Hollywood Reporter, fuentes cercanas a Netflix confirman que la oferta fue considerada para otorgarle la exclusiva a la plataforma, pero rechazada por WarnerMedia ya que los estudios no tienen planes de brindar facilidades a ninguna otra plataforma que no sea de ellos; es por eso que HBO Max tendrá esa exclusiva, y por el momento, todos los planes de lanzamiento a grandes rasgos se mantienen con la planeación original de llegar a cines y servicios in-house.

‘Godzilla Vs. Kong’ se lanzará el próximo 21 de mayo del 2021.