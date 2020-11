Best Buy, la famosa cadena mundial de tiendas de electrónica, anunció su retiro del mercado mexicano, el cual será efectivo a partir del 31 de diciembre de 2020.

La causa de que Best Buy se esté yendo de México son, principalmente, los estragos económicos causados por la pandemia del Coronavirus, por lo cual, la cadena cerrará paulatinamente sus 41 sucursales en el país.

En un comunicado compartido por Fernando Silva, presidente de Best Buy México, se puede leer lo siguiente.

A pesar de este trabajo extraordinario (de nuestros colaboradores), los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México.



Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional. Transformamos la manera en que los mexicanos interactúan y se inspiran con la tecnología, acercándola a millones de familias para mejorar sus vidas. Construimos la marca #1 en tecnología, con diferenciadores icónicos y el cliente nos ha honrado con una creciente participación de mercado. Fernando Silva, presidente de Best Buy México

También, se especificó que Best Buy México ofrecerá a sus empleados Seguros de Vida y Seguros de Gastos Mayores extendidos hasta 2021, y en cuando a los clientes, la tienda continuará operando con normalidad por lo que resta de 2020 y, según esto, todos los pedidos se realizarán y entregarán con toda normalidad.

Best Buy continuará operando en EE. UU. y Canadá, países donde su presencia no se vio afectada por la pandemia del COVID-19, ya que en estos países la empresa se vio beneficiada de las nuevas tendencias de consumo en línea, algo que no se vio reflejado en México.

Fuente: El Financiero