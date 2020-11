Recientemente les platicamos sobre Suspect208, el conjunto musical formado por los hijos de Robert Trujillo (Metallica), Scott Weiland (Stone Temple Pilots) y Slash (Guns N’ Roses); y quienes ahora reaccionan ante los comentarios de la audiencia, quienes insisten en compararlos con Velvet Revolver.

El supergrupo Velvet Revolver (2002-2008) estuvo conformado por Slash y Weiland junto a otros miembros de Guns N’ Roses. Por su parte, Suspect208 está formado por Noah Weiland (hijo del fallecido cantante de Stone Temple Pilots, Scott), Tye Trujillo (hijo del bajista de Metallica), London Hudson (hijo del guitarrista de Guns N ’Roses) y Niko Tsangaris.

En una nueva entrevista con el podcast Appetite For Distortion, se le dijo al grupo que su sencillo debut, “Long Awaited”, rememoraba el trabajo de la banda de los padres de Noah y London.

No traté de hacer eso [intencionalmente] ni nada. No escribo canciones; Se me ocurre en el acto. Escucho un instrumental o algo así durante 30 segundos a un minuto, lo detengo, lo pongo instantáneamente y empiezo a grabarlo yo mismo.

Así que eso fue lo que salió de mi oído. No estaba tratando de sonar como nadie. Mi voz puede sonar completamente diferente, y lo hace en la mayoría de las otras canciones. Esa es una parte muy pequeña de mi voz, en esa canción.

Noah Weiland para Appetite For Distortion.