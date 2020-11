Bajo el título de ‘The Third Chimpanzee‘, el compositor, multiinstrumentista y además fundador de la banda Depeche Mode –Martin Gore–, nos presentará un nuevo trabajo solista que nació como un ideal en 2019 y ahora en este 2020 de pandemia, ha logrado tener el suficiente tiempo para tomar cara y forma en un trabajo espectacular.

¿Y cómo es que estamos tan seguros de eso? Con el estreno de “Mandrill“, Gore nos lo deja claro: lo que ha trabajado de 2015 para acá en su cuenta, no llegará como un “melancólico” recorrido por su percepción musical, sino como una avanzada y evolucionada percepción de cómo Martin ha ido creciendo junto con la música global que tanto le influencía.

“La primera canción que hice para este EP se llamó “Howler” porque sencillamente no me sonaba “humano”.



Tenía un aire animal que exigía más de lo que yo pensaba y también en ese momento recordé haber leído ‘The Rise and Fall of the Third Chimpanzee’, por lo que me hizo sentido nombrar así el EP ya que todo lo que escucharán, se siente como si uno de los chimpancés lo hubiera hecho”.

Martin Gore