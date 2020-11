Liam Gallagher, ex-miembro de Oasis, hermano y archienemigo de Noel Gallagher, ha anunciado un box set especial de su más reciente disco en solitario, Why Me? Why Not., lanzado originalmente en septiembre de 2019.

El nuevo box set de Liam Gallagher incluirá 14 discos de vinilo de 7″, y cada uno de estos discos contendrá una de las canciones de la versión de lujo del álbum Why Me? Why Not., junto con una impresión del rostro de Liam del otro lado.

El nuevo mega box set de Liam Gallagher ya está disponible en su página oficial y ya lo puedes pre-ordenar por solo £140 libras esterlinas (algo así como $3,800 pesos mexicanos); estará disponible el próximo 27 de noviembre.

Échale un ojo a todo lo que incluye el nuevo box set de Liam Gallagher de su más reciente álbum Why Me? Why Not., sin duda alguna, un objetivo de colección para todos los fans de Oasis.