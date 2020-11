Isabelle Fuhrman, quien irrumpió en Hollywood como protagonista del inquietante éxito del 2009 Orphan, volverá a interpretar su icónico papel en una próxima precuela del filme de horror psicológico.

A los doce años de edad Fuhrman interpretó a Esther, una niña de Europa del Este adoptada por una pareja de padres (interpretados por Peter Sarsgaard y Vera Farmiga) quienes superaban una pérdida indescriptible. Fue un éxito rotundo en taquilla, ganando $80 millones de dólares en todo el mundo de un presupuesto inicial de tan solo $20 millones.

Si bien la película recibió críticas mixtas por parte de la critica especializada, se le atribuyó el mérito de ofrecer un giro que abrió nuevos caminos en el subgénero de niños pequeños perturbadores: Esther no era pequeña en lo absoluto, sino una mujer adulta con enanismo disfrazada de una niña de nueve años. La situación, por supuesto, derivó en eventos siniestros e inolvidables.

De acuerdo a lo informado por Collider, la trama de la precuela aún se mantiene en secreto, pero se sabe que Isabelle Fuhrman regresará como protagonista y productora asociada en el proyecto. William Brent Bell (The Boy, The Devil Inside) dirigirá a partir de un guión de David Coggeshall. Dark Castle Entertainment y Entertainment One montarán la producción, que está inminentemente en marcha.

Los créditos anteriores de Fuhrman incluyen Los juegos del hambre y la aclamada serie de Showtime, Masters of Sex. Próximamente protagonizará Escape Room 2 de Sony Pictures, que se estrenará en enero del 2021.