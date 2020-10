La llegada y posterior popularización de otros géneros -como el reggaetón- han relegado a un segundo plano, por decir lo mínimo, al que fue el rey absoluto de múltiples generaciones: el rock.

Mucho se ha dicho sobre si el rock ya está muerto y nadie le avisó; o que muy por el contrario, el género se encuentra en una constante evolución aguardando el momento para encontrar a su próxima gran estrella. Ambas teorías tienen sus propios fanáticos y detractores; y Gene Simmons (voz autorizada en la materia) ya escogió su propio bando.

Recientemente, el icónico bajista de KISS ofreció una entrevista a Dennis Miller para el programa de Larry King en donde, entre otras cosas, dejó muy clara su postura en cuanto a la industria muscial contemporánea, haciendo énfasis en la paulatina desaparición de formatos físicos.

La industria discográfica está muerta para los nuevos artistas . El rock está muerto. La última gran banda de rock fue Foo Fighters y eso fue hace 20 años. No puedes nombrar otra banda de rock, porque no puedes ganarte la vida.

El músico de 71 años de edad argumentó que la llegada y proliferación de plataformas digitales (como Spotify o Apple Music) mataron a la generación de la música en formato físico, lo que, según él, se traduce en ganancias limitadas para los creadores.

Dije esto hace 10 años, cuando el streaming, las descargas y todo eso eran gratis. Radiohead, cabe señalar, trató de hacer un nuevo disco y les dijo a sus fans: ‘Paguen lo que quieran’. Es interesante notar que no se ha vuelto a hacer desde entonces, porque no funciona. Si dejas las puertas abiertas en un supermercado y dices: ‘Paga lo que quieras’, la gente seguirá adelante y no pagará nada.

Gene Simmons