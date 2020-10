Los conciertos virtuales (gratis y de pago por evento) ya son nuestro pan de cada día, y hoy se ha sumado a la agenda un concierto digital que ningún fan de David Bowie se puede perder.

El próximo 8 de enero de 2021 se realizará el concierto A Bowie Celebration: Just For One Day!, un tributo al legendario artista organizado por su tecladista en vida, Mike Garson, y que contará con la participación de una enorme lista de invitados especiales.

Entre los nombres que estarán en el concierto virtual tributo a David Bowie están Trent Reznor, Billy Corgan, Perry Farrell, Joe Elliott, Gavin Rossdale, el actor Gary Oldman, Macy Gray, Ian Astbury, Lizzy Hale, Gail Ann Dorsey, Bernard Fowler, Corey Glover, Lena Hall y Judith Hill.

Pero eso no es todo, ya que el concierto también contará con la participación de casi todos los músicos que acompañaron a David Bowie a lo largo de los años, en lo que será un “asombroso show lleno de talento y artistas de todos los géneros”.

Cabe señalar que el evento Just For One Day! se realizará justo en el que hubiera sido el cumpleaños número 74 de David Bowie, sin duda un ingrediente muy especial para hacer más emocionante este tributo.

Los boletos para A Bowie Celebration: Just For One Day! ya están a la venta y los precios van desde los $20 dólares (o sea, unos $420 pesos mexicanos).