Por más increíble que parezca, previo a ser una de las agrupaciones más feroces y políticamente activas de la escena internacional, Rage Against The Machine tuvo sus inicios como uno de los muchos proyectos universitarios que ofrecían actuaciones gratuitas en las instalaciones de la Universidad Estatal de California, en el vecindario de Northridge.

Por supuesto, no todos los actos consagrados tienen la fortuna de poseer su primer concierto en video, pero en el caso de RATM, se cuenta con más de 50 minutos de material de archivo que prueban la grandeza a la que estaba destinada el proyecto liderado por Zack de la Rocha y Tom Morello.

El concierto en cuestión tuvo lugar un 23 de octubre de 1991 y el mismo Morello ha confirmado (vía Kerrang) que se trata de la primera actuación pública de la banda. Para dar un poco de contexto sobre lo temprano que es, el álbum debut de RATM se habría de grabar hasta abril de 1992 y no se lanzaría hasta noviembre de ese mismo año. Estamos hablando de un show tan precoz que su canción de apertura ni siquiera parece tener letra todavía. Sólo se alcanzan a escuchar algunos gritos dispersos que sentencian “Fuck you, I won’t do what you tell me“; frase que años después sería coreada por cientos de miles de personas al unísono.

Disfruta a continuación de la primera actuación en la historia de Rage Against The Machine; ¡hace casi 30 años!