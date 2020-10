No es ninguna coincidencia que llevemos semanas hablando del tema: los “leaks” no existen, siempre son una estrategia de marketing generada en una sala de juntas para hypear una película, banda, álbum ó lo que sea.

Así que el hecho de que una y otra y otra vez veamos estos “rumores” de que Tobey Maguire, Andrew Garfield y ahora hasta “Miles Morales” aparecerán en la película de ‘Spider-Man 3’, parece ser un mensaje subliminal por parte del estudio.

Ahora, según reportes de Comicbook.com, Sony & Disney han encontrado a un actor “perfecto” para interpretar a Miles Morales en la siguiente película de Spider-Man, misma que una vez más, gracias a todo lo que está ocurriendo entre ‘Wandavision’ y ‘Dr. Strange in the Multiverse Of Madness’, 100% tomará su punto de partida a partir de la narrativa de ‘Spider-Man: Into The Spiderverse’.

¿Nombres? ¿Fechas? ¿Datos extras? Por el momento, lo único que tenemos es esto: el rumorzaso. Las obvias coincidencias y los puntos más fáciles de conectar.

Pero vaya, no entremos en pánico. Recordemos que Disney ya aceptó a dos actores del universo cinematográfico de Sony. Así que este arroz, ya parece estar más que cocido.