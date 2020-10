El Tesla Roadster rojo que salió de nuestra órbita un 06 de febrero del 2018, ha generado reportes bastantes interesantes según indica el sitio whereisroadster.com, página especializada y dedicada en llevar un registro de los avances del vehículo en el espacio.

Tras haber completado un total de 1.7577 órbitas alrededor del sol, y reproducir “Life On Mars?” unas 358 mil 424 veces, el vehículo lanzado por Elon Musk en el Falcon Heavy, oficialmente ha alcanzado una marca récord al encontrarse a 128,581,978 millas (206 millones 932 mil 699 kilómetros) de la órbita del sol.

Mientras que el objetivo inicial no era precisamente “llegar a Marte”, su reciente cercanía podría convertirse en un nuevo proyecto personal de Musk. Sin embargo, no quisiéramos que esta nota los desinformara y diera “falsas esperanzas”, ¿por qué? Porque estudiosos de la Universidad de Toronto, y expertos de The Planetary Society han determinado que por el flujo de la órbita terrestre, el Tesla Roadster podría terminar regresando a la tierra en 100 años.

O sea, no llegará realmente a ningún lugar. ¡Pero no todo está perdido! Ambas instituciones sí han llegado a un punto en común: definitivamente el automóvil tendrá muchísimos encuentros; ya sea directos, ya sea cercanos, ya sea lejanos, pero ese Tesla Roadster conocerá cosas que el humano jamás ha visto, y quien sabe cuántas formas de vida alienígena serán testigos de la genialidad de “Life On Mars?” de David Bowie.

Crucen los dedos. De momento, sólo nos queda recordar aquel 06 de febrero en que comenzó este viaje: