Dígase pues, que la serie de serie de ‘Lord Of The Rings’ va a ser una serie normal, como Game Of Thrones ó Westworld ó cualquier otra. Ya que por el simple hecho de cómo se manejaron las películas y en su defecto, los videojuegos y demás historias que dibujaron una nueva tangente en el universo de J.R.R. Tolkien, todo alrededor de ‘Lord Of The Rings’ se pensaba PG-13.

Sin embargo, tal y cómo lo reporta el sitio comicbook.com, dentro de los diferentes comunicados que se han estado extendiendo en Nueva Zelanda relacionados a la producción de la serie de ‘Lord Of The Rings‘, tal parece ser que se está haciendo un casting para realizar “desnudos” en el set, además de incluir a una “coordinadora de intimidad” especializada en seguir los parámetros de respeto, distancia y privacidad para todos los involucrados.

El mismo ha sido emitido por BGT Talent Agency, y según comicbook.com este ofrece $500 dólares por día.

Los fans, por su parte, parecen estar preocupados de que la serie de ‘Lord Of The Rings’ siga la misma línea de ‘Game Of Thrones’, pero es posible que siendo fieles al legado de Tolkien, dichos “desnudos” no vayan más allá de una o dos escenas, y no se centre tanto en momentos tan sexuales y repetitivos como en ‘GOT‘.