Una de las remasterizaciones más importantes de nuestros tiempos, recibió un necesario tratamiento cinematográfico en formato documental, que nos relatara el paso a paso de esta increíble travesía.

Para quienes no lo sepan, remasterizar música no es tan sencillo como se piensa y para poder lograr que algo de hace más de 25 años y que ha pasado por varios tratamientos del tipo con diferentes tecnologías que, en su momento, fueron innovadoras, no es trabajo fácil. Más aún cuando la banda ya está separada y ni de broma se acercaría a regrabar algo de nuevo.

Por eso, la versión rematerizada del ‘Wish You Were Here’ de Pink Floyd en formato análogo en la tangente SACD, fue algo que verdaderamente dejó una huella en la historia de la música y James Guthrie, junto a Storm Thorgerson fueron parte de eso y nos lo cuentan en este bellísimo cortometraje documental, donde ambos encontraron un “piano perdido“; dígase un track que durante décadas se escapó del oído de los ingenieros más expertos, y jamás había sido verdaderamente “retratado”; sólo encimado.

¡Chéquenlo por aquí!