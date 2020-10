Bajo el título de ‘Here Comes A New Challenger‘, el director Oliver Harper quien en el pasado creó y dirigió el proyecto “In Search of the Last Action Heroes“, se ha decidido a retratar el legado que ‘Street Fighter II‘ dejó en el mundo de los videojuegos y la cultura pop.

A través de una campaña de Kickstarter, Oliver buscará lograr financiamiento para desarrollar un melancólico recorrido junto a diseñadores, desarrolladores y programadores qué, tras haber logrado cambiar al mundo del arcade con su sistema de “combate”, crecieron el proyecto a un punto creativo y narrativo tan complejo, que creció a influenciar a toda una generación.

¡El proyecto aún no llega a Kickstarter, pero puedes ir disfrutando del trailer por acá!