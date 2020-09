Sin lugar a dudas, The Cure es una de las agrupaciones más importantes de todos los tiempos sin importar al género al que pertenezcan, y luego de más de 40 años de sólida trayectoria, es normal que por el vasto océano del internet naveguen sin rumbo videos, entrevistas y presentaciones que retratan las diferentes etapas del conjunto de West Sussex, Inglaterra.

Es por ello que el usuario de YouTube, Bear With No Face, se dio a la tarea de recopilar un gran número de material de archivo de The Cure y lo compiló a manera de documental para la comodidad de los miles de fanáticos de Robert Smith y compañía.

“He sido fanático de The Cure durante más de 30 años, aunque recientemente descubrí que hay un trillón de horas de imágenes de ellos en YouTube. No puedo entender por qué personas de todo el mundo grabaron, guardaron y luego subieron este metraje décadas después”. “Me imagino que no soy el único que quiere ver todo este material en el orden en que se reproduce en mi cabeza. Creo que Bruce Conner lo dijo mejor: ‘En mi propia mente, había hecho una película muy larga y compleja y esperaba que alguien la hiciera por mí y nadie la hizo”, asegura el curador de los videos en su página de Vimeo.

El documental/trabajo compilatorio de Bear With No Face -que no tiene ningún título- está disponible en 4 partes a través de Vimeo y YouTube. Incluye presentaciones antiguas (Frankfurt 1987, Paris 1989, Munich 1989), así como entrevistas (Holanda, 1980), comentarios y más.