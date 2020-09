Pese a que la pandemia por el Coronavirus ha puesto en pausa múltiples premiaciones y galas, eso no ha representado impedimento alguno para que los Billboard Music Awards 2020 se lleven a cabo el próximo miércoles 14 de octubre desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, con la cantante pop Kelly Clarkson como anfitriona oficial del evento.

Previo a la magna ceremonia, que se realizará con todas las medidas precautorias en torno al COVID 19, los Billboard Music Awards 2020 han revelado la terna de nominados en las categorías principales, revelando lo que a todas luces será una lucha encarnizada por el reconocimiento a “Mejor Álbum de Rock”.

Este año, la terna al mejor álbum rockero es protagonizada por Tool y su vanagloriado quinto álbum de estudio -el primero en 13 años- Fear Inoculum; el conjunto de Iowa, Slipknot, con We Are Not Your Kind, Kevin Parker y Tame Impala con The Slow Rush lanzado en el año en curso; Vampire Weekend con Father Of the Bride (2019) y finalmente The Lumineers contendiendo con III del año pasado.

Hablando en términos generales, los Billboard Music Awards 2020 son dominados por Post Malone, quien posee 16 nominaciones, seguido por Billie Eilish, la estrella juvenil global quien logró cosechar 12 postulaciones.

La ceremonia de premiación se transmitirá a través de la señal de NBC (en los Estados Unidos) en punto de las 19:00 horas (MEX). Los premios de este año se basan en la actividad de las listas entre el 23 de marzo de 2019 y el 14 de marzo de 2020. La gala estaba inicialmente programada para abril, pero tuvo que posponerse debido a la pandemia.