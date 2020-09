Con 20″ pulgadas de alto y materiales de la más alta calidad, Sideshow ha diseñado y creado una figura hiperrealista del anti-héroe del momento: The Mandalorian.

En honor a la próxima llegada de su esperadísima 2nda temporada, el sitio que ya ha desarrolaldo a múltiples personajes y artistas en el mismo formato escultórico, ahora se decide por brindarle un homenaje al exitoso spin-off de Star Wars, desprendiéndose del fandom popular que aboga más por Baby Yoda, diseñando a un Mandalorian tan perfecto como preciso en un tamaño bastante interesante.

El costo de la figura será de $630.00 USD y la pueden adquirir dando click aquí.

Y no se asusten, sabemos que son muy fans de Baby Yoda y, aunque la figura en sí no gira entorno a The Child, que lo hayan agregado con su pequeña cápsula flotante definitivamente le da un toque magnífico a toda la escultura.

¡Vean solamente qué preciosidad!