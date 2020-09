La O’Keefe Music Foundation está haciendo una asombrosa labor de impulsar a niños y jóvenes interesados en el mundo de la música, y lo hace reforzando su gusto por el rock y el metal, filmándolos interpretando covers de Tool, Pantera, Slayer, Sepultura, A Perfect Circle y muchos más.

Hoy, la OMF subió a YouTube su más reciente video el cual muestra a un grupo de niños y jóvenes de 8 a 17 años interpretando “Psychosocial”, el clásico original de Slipknot que aparece en el álbum All Hope Is Gone de 2017.

El grupo está conformado por las niñas Taylor Campbell de 8 años, Madelyn Ahlers de 9 años, Nate Tharp y Hunter Hallberg de 14 años, Jackson Toma de 15 años, y Aiden Combs y Kaden Karns de 17 años.

Échale un ojo a este impresionante cover a continuación y ya sabes qué se les dice a los dioses del rock en estas situaciones: Fe en la humanidad, restaurada.