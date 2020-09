Los Raiders de Las Vegas, el legendario equipo de la NFL, está estrenando ciudad después de haber permanecido en Oakland durante varios años, y para celebrar su debut en la ciudad que nunca duerme, el equipo ha preparado una serie de sorpresas para todos sus fans.

El próximo Lunes 21 de septiembre, los nuevos Raiders de Las Vegas tendrán su juego inaugural en su nueva ciudad, y para celebrar, The Killers (originarios de Las Vegas) llenará el medio tiempo del partido con un show en vivo desde lo más alto del Caesar’s Palace de la misma ciudad, así lo comunicó el equipo a través de su sitio oficial.

El partido, parte de los ya famosos Monday Night Football, verá a los nuevos Raiders de Las Vegas enfrentarse a los Santos de Nueva Orleans en el nuevo y flamante Allegiant Stadium, el nuevo hogar de los Raiders con capacidad para 65 mil fans.

Como dijimos, el partido tendrá lugar el próximo Lunes 21 de septiembre e iniciará puntualmente a las 7:15 pm MEX. Se estima que el medio tiempo comience entre las 8:30 y las 8:45 pm MEX. Finalmente, la transmisión tanto del partido como del medio tiempo será por las cadenas ESPN y ABC.

Recientemente, The Killers estrenó su sexto álbum de estudio titulado Imploding the Mirage, la cual incluye nuevas canciones favoritas de sus fans como “My Own Soul’s Warning”.