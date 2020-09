Ha pasado casi una década desde el lanzamiento de MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends, el compilado en directo que la legendaria agrupación norteña grabó para el canal musical; y las re-imaginaciones de sus grandes clásicos continúan más vigentes que nunca. El día de hoy toca recordar el mano a mano que realizaron con el vocalista y líder de Rage Against The Machine, Zack de la Rocha, quien los acompañó aquella noche mágica en el Hollywood Paladium de Los Ángeles.

La agrupación originaria de San José, California, se hizo acompañar por De la Rocha para interpretar a dueto “Somos Más Americanos”, corte perteneciente al disco Uniendo Fronteras del 2001, y que por supuesto, habla sobre el sueño americano de los migrantes mexicanos en el país vecino. El cantante, rapero y activista no podría haber hecho una intervención más apropiada -dada su particular visión social y política con respecto a temas migratorios- y colaboró con algunos coros, guitarra acústica en mano.

MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends se lanzó en mayo del 2011, y se coronó como la primera sesión de regional/norteño mexicano grabada para la famosa serie de presentaciones “desenchufadas”. Ganó dos premios Grammy, incluyendo el de “Mejor Álbum Norteño” y contó con la colaboración de otros importantes artistas como Paulina Rubio, Andrés Calamaro, Calle 13, Juanes y Diego Torres.