A lo largo de los años, Dave Grohl se ha tenido que enfrentar a miles de entrevistas en las que constantemente, intentan cuestionarle acerca de su relación con Kurt Cobain, y el duelo que tuvo que llevar tras su muerte y el fin de Nirvana.

Sin embargo, fue hasta hace apenas unos días que el ahora líder de Foo Figthers compartió en una entrevista para GQ Magazine, que durante todos estos años, sólo ha habido una sola canción que escribió y dedicó a Kurt Cobain.

Esta se titula “Friend Of A Friend” y seguramente la has escuchado antes en la versión doble de “In Your Honor”, donde una parte del mismo es acústico y la canción viene incluida ahí.

Y aunque la misma apareció en este trabajo de estudio liberado en 2005, la letra fue escrita en 1990 y buscaba retratar todos esos momentos que Grohl vivió junto a Cobain en un departamento en Olympia, Washington, teniendo depresión, una batería y una grabadora que grababa a 4-canales.

“Friend Of A Friend”, habla de sus observaciones hacia Kurt & Kris. De cómo los percibía y cómo ellos tenían una presencia notoria en su vida. Es por eso que la canción pasó desapercibida a propósito, y eventualmente

“No creo habérsela mostrado nunca”. Dave Grohl

Recuerden este emotivo track a continuación: