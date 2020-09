Hoy en nuestra sección de “Me sorprende que no te hayan acomodado un tiro por soplón, abusador y pederasta”, tenemos al soplón #01: Tekashi 6ix9ine.

Daniel Hernández, quien el año pasado testificara contra todos sus cómplices en la pandilla Nine Trey Bloods, además de resultar culpable por violencia doméstica y mantener relaciones sexuales con menores de edad en el pasado, salió de prisión a principios de abril de este año, debido a la campaña nacional en los EE.UU. para erradicar el Coronavirus y proteger a los presos de una posible situación de contagios dentro de las cárceles.

¿Y qué sucedió apenas fue liberado y puesto en arresto domiciliario en su gigantesca mansión donde conservó casi todo su dinero y posesiones gracias a todas las personas a las que delató? Esto:

Y ahora, tras burlarse una y otra vez de la ley, de sus ex-asociados a los cuales ya ha quemado con la policía, Tekashi tiene el valor de decir que entre él y Tupac no hay una sola diferencia.

En una entrevista para The New York Times, Tekashi se comparó así mismo con el legendario Tupac Shakur, a quién él asegura tuvo un pasado igual de problemático que él y por eso, está seguro que todo estará bien bajo la premisa de:

Lo peor del asunto es que cuando se le cuestionó acerca de su comparación a nivel creativo, Tekashi aseguró que para él, Tupac jamás le regresó “algo a la comunidad” a través de su arte; incluso, comparó “Troublesome 96” con su hit “Billy“, asegurando que no existe una sola diferencia entre ambas canciones.

Con relación a los crímenes por los que se le ha acusado, además de haber sido un soplón en la corte, su única respuesta fue:

¿Cuál código de honor? A mí las calles no me cuidaron ni me respetaron. Yo no tengo porqué tener un código de honor con ellas.