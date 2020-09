Malas noticias para los fanáticos de Robert Downey Jr. y su icónico papel de Iron-Man para el Universo Cinematográfico de Marvel, pues recientemente, el actor de 55 años de edad confirmó -una vez más- que sus labores histriónicas para Marvel Studios han concluido, definitivamente.

Downey Jr. fue uno de los últimos invitados al podcast SmartLess presentado por Jason Bateman (Ozark), Sean Hayes (Will & Grace) y Will Arnett (BoJack Horseman). Cuando se le cuestionó sobre cómo estaba llevando la vida en familia después de la muerte de su personaje en Avengers: Endgame, el actor respondió en términos inequívocos que, “ya estaba todo hecho” sobre sus obligaciones con el UCM. Entonces, para aquellos fanáticos que todavía tenían algún tipo de esperanza sobre un gran regreso de Iron Man; probablemente debería de asimilar que eso no sucederá con RDJ.

Sin embargo; esto no quiere decir que no podamos ver a Robert Downey Jr. de vuelta en la armadura, a manera de flashback o escena eliminada. Una filtración importante sobre Black Widow de Marvel reveló que Tony Stark / Iron Man tiene un cameo en la película; y se especula que proviene de una escena eliminada de Captain America: Civil War.

Recordemos que la cinta de Natasha Romanoff está situada entre los eventos de Civil War y Avengers: Infinity War; por lo que será un duro golpe de nostalgia para los fans de Marvel.