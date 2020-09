Cada que John Frusciante se embarca en un proyecto solista, es sin lugar a dudas un emocionante viaje para quienes le hemos seguido de cerca desde el lanzamiento de Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt, y todo lo que vino después de su rehabilitación y nuevos caminos en el ’94.

Sin embargo, ahora que Frusciante ha anunciado el release de un nuevo álbum titulado ‘Maya’, la emoción es todavía más grande porque además de que John se ha alejado por completo de sus raíces para experimentar con los controles y difuminar un camino más enfocado al jungle, a la electróncia y a los pads, el nombre del álbum está inspirado en Maya, su gatita que recientemente pasó a mejor vida y que naturalmente, fue una gran inspiración en esta producción.

Liberado a través de Bandcamp y en colaboración con Timesig Label, ‘Maya‘ saldrá oficialmente el 23 de octubre de manera digital, y tendrá una edición física que podrán adquirir vía Rough Trade.

“Amethblowl” es el nombre del primer sencillo y lo pueden escuchar a continuación.

Frusciante se ha aventurado a explorar nuevos sonidos en el pasado, pero esto de acá es en definitiva lo más refrescante que ha hecho desde ‘Enclosure‘ en el 2014.