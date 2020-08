Mientras que la contingencia sanitaria global por el Coronavirus nos mantenga en casa, y los festivales y conciertos regresan a su formato habitual, tendremos que conformarnos con las memorias de lo vivido; y el día de hoy recordaremos la única presentación que ha ofrecido el conjunto islandés de Of Monsters and Men como parte de festival Vive Latino 2016.

La agrupación de indie folk liderada por Nanna Bryndís y Ragnar “Raggi” Þórhallsson ofrecieron su espectáculo en el escenario principal del festival de Cultura Iberoamericana al filo de las 19:00 horas, justo cuando el sol comenzaba a ceder en las inmediaciones del Foro Sol capitalino.

En esta ocasión, y como propuesta anglosajona de la curaduría, Of Monsters and Men no logró reunir tantos espectadores como otros actos nacionales (la mayor parte de la audiencia estaba esperando la presentación de Café Tacvba); sin embargo, fue una excelente oportunidad para que los admiradores de la banda pudieran disfrutar de la vitalidad y energía que emanan sus presentaciones en directo.

El show, que formó parte de la gira internacional Beneath the Skin en favor del disco del mismo nombre lanzado en 2015; arrancó con “Thousand Eyes” y “Empire”, para después darle paso a “King and Lionheart” del 2014.

“Hola, Ciudad de México, somos Of Monsters And Men y estamos muy felices de estar aquí por primera vez, nuestra siguiente canción es ‘King and Lionheart'” dijo Raggi, para romper el hielo con la multitud

Y luego de dar un breve repaso por su discografía, que en aquel entonces estaba compuesta por tan solo dos materiales de larga duración; la presentación de Of Monsters and Men concluyó entre tímidos aplausos y algunos alaridos ansiosos por escuchar a los satelucos favoritos del país.