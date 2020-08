El día de hoy retrocederemos 22 años en el tiempo para recordar la épica presentación de una de las bandas inglesas más importantes de todos los tiempos. Se trata de Jarvis Cocker y Pulp, quienes durante el verano de 1998 enloquecieron a más de 30 mil fanáticos en el Finsbury Park de Londres en el marco de la gira internacional por This Is Hardcore (1998), sexto material discográfico de Pulp.

Previo a su llegada a casa, el conjunto de Sheffield ya había ofrecido exitosas presentaciones al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos y Canadá, lo que elevó considerablemente la expectativa sobre su concierto en Inglaterra. Además, se oían rumores sobre un setlist fascinante, pues la agrupación había sacado del archivo algunos clásicos de su discografía; y con un poco de suerte, los afortunados asistentes de aquella velada podrían llevarse a casa un pedacito de historia.

La actuación, que se extendió por espacio de 90 minutos, arrancó con una opción predecible, “The Fear”, extraída de su flamante nuevo álbum, This Is Hardcore. Luego, un sencillo de oro para romper el hielo con la multitud, “Do You Remember The First Time” de His N’ Hers de 1994.

El resto del concierto fue una auténtica demostración de destreza y pasión, pues el ensamble interpretó al hilo 11 de los temas de This Is Hardcore, con una tímida intromisión de “Sorted for E’s & Wizz” a la mitad del set. Los sencillos infaltables para el público, como “Common People” (que ofreció una especie de mix con “Glory Days”) o “Laughing Boy” fueron dejados para el final. A punto de salir del escenario, y preguntándole al público si quizás habría espacio para tocar una canción más, Pulp finalizó su presentación con “Something Changed” de Different Class (1995).

Posteriormente, la actuación fue editada en video bajo el nombre de The Park Is Mine y lanzada en noviembre de 1998 a manera de material propulsor para This Is Hardcore. Todo el concierto se incluyó más tarde en el Ultimate Live DVD del 2005 que también recopila otro show de Pulp; pero en el Brixton Academy 1995. La canción “I’m a Man” se interpretó entre “Do You Remember The First Time?” y “Dishes”, pero fue eliminada del metraje oficial a solicitud de Jarvis Cocker, ya que no sentía que estuviera “a la altura”.

Disfruta a continuación de The Park Is Mine de Pulp aquel verano de 1998.