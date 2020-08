En 2018, The Smashing Pumpkins se reunió para lanzar Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. Y a pesar de que la banda no ha parado de lanzar álbumes en las últimas dos décadas, este álbum fue el primero en 18 años en incluir a los miembros originales Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin.

Bien, pues dos años después de su álbum de reunión, The Smashing Pumpkins ha confirmado un nuevo álbum, del cual ya podemos escuchar las primeras dos canciones: “Cyr” y “The Colour of Love”.

Al momento, The Smashing Pumpkins no ha dado a conocer el nombre de su próximo álbum ni su fecha de lanzamiento, solo se sabe que llegará a través de Sumerian Records y se estima que podría llegar en la recta final de este 2020 o en los primeros meses de 2021.

Sea como sea, si eres fan de The Smashing Pumpkins, puedes estar tranquilo porque pronto llegará el décimo primer álbum de la banda, y con James Iha y Jimmy Chamberlin acompañando a Billy Corgan.

¡Escucha las nuevas canciones de The Smashing Pumpkins a continuación!