Una vez más, Tricky nos comparte un nuevo sencillo que nos adelanta un paso más a su próximo trabajo de estudio ‘Fall To Pieces’.

En colaboración del cantante danés, Oh Land, Tricky nos aventura al interesante concepto sonoro que la leyenda del trip-hop planea tomar en su 14avo álbum de estudio.

“I’m in the Doorway”, propone un viaje introspectivo a nivel lírico, que se acompaña de un increíble trabajo instrumental y un magnífico audiovisual dirigido por el genio Mateusz Miszczyński, quien precisamente alude a esa “introspección reflexiva” de la que hablamos, pero implementada en una corta pero no menos compleja historia que pueden observar a continuación.

‘Fall To Pieces’ será lanzado el próximo 04 de septiembre vía False Idols.