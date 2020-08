Existen tantas cosas que podría comenzar a escribir en este espacio con un “Antes de la pandemia…“, y la melancolía no se me acabaría nunca.

“Antes de la pandemia” nos sentábamos por las mañanas en mesas largas para disfrutar de su clásica barbacoa”. “Antes de la pandemia” le cantábamos “las mañanitas” a nuestros seres queridos quienes le soplaban a las velas encima del pastel, y aún así nos comíamos una o hasta dos rebanadas del mismo.

“Antes de la pandemia” podía abrazar a mi mamá sin miedo a contagiarla, y podía ver a mi abuela sin el temor de que mi visita fuera responsable de saludarla una última vez.

Pero de todas las cosas que escribo acerca del “antes de la pandemia”, hay una en particular que más que nostalgia y dolor, me trae buenos recuerdos y un sentimiento de juventud que me hace sonreír y me ayuda a seguir adelante con mi día: ir a un show de música e ir recorriendo las calles de la ciudad con mis amigos fumando, tomando a escondidas de la policía y disfrutando la ciudad como si nunca se nos fuera a terminar la libertad.

Y definitivamente, eso es hacia dónde me envía lo nuevo de Las Nubes, proyecto conformado por Ale Campos, Nina Carolina & Emile Milgrim, quienes en enero de este año –precisamente, “antes de la pandemia“– viajaron a CDMX para presentarse en un evento de Dr. Martens y eventualmente ofrecer una sesión en la estación Aire Libre 105.3.

Además de tocar en otros lados y ofrecer algunas sesiones que también deben estar navegando por ahí, la banda originaria de Miami hizo un importante statement con su concepto sonoro que si bien descansa en bases garage como un punto de partida, eleva su sonido a tangentes más dreamy como conectándose mucho a lo que proyectos similares están haciendo en Taiwan (como Manic Sheep).

“Tararear“, nos lleva por preámbulo a un show en la CDMX con un grupo de jóvenes recorriendo la ciudad rumbo a un show de Las Nubes. Y aunque el audiovisual muestra un lado más romántico de este recorrido nocturno previo a pegarle su visitada al 316Centro, hay un algo, un “destello“, un vistazo de sonrisas que nos recuerda cómo eran esos viejos tiempos de decir “mch, ¿cuál uber? Ámonos a patrulla al show. Ni que nos fuéramos a perder o qué“.

Chequen por acá el video dirigido y editado por el buen Daniel Patlán: