Mientras que la pandemia por el Coronavirus continue merodeando los rincones del país tendremos que conformarnos con las memorias de lo vivido, y el día de hoy, regresaremos un par de años en el tiempo para revivir la contundente presentación que ofreció Nine Inch Nails como acto estelar del festival Corona Capital 2018.

En aquella visita, el ensamble liderado por Trent Reznor visitó territorio nacional en el marco de la gira Cold And Black And Infinite Tour en apoyo a la trilogía de materiales Not The Actual Events (2016), Add Violence (2017) y Bad Witch (2018). El proyecto contempló dos espectáculos en la capital del país; el primero de ellos como parte de la última jornada de Corona Capital, y el segundo en la intimidad del Plaza Condesa ofreciendo un par de actuaciones completamente diferentes entre sí, adaptadas al recinto que las cobijó.

Poco después de las 21:00 horas, Nine Inch Nails salió frente a un escenario abarrotado a pesar de que momentos más tarde, en el área contigua, comenzaría el set del legendario conjunto inglés New Order. Tal y como la agrupación lo ha declarado con anterioridad, cuando se trata de ejecutar en festivales la meta es que la audiencia lo disfrute al máximo a través de sus clásicos más reconocibles, y así fue.

La noche comenzó con “Mr. Self Destruct” tomada de The Downward Spiral, segundo material de Nine Inch Nails lanzado en 1994. Le siguieron “Wish” de 1992, “Less Than”, corte extraído de Add Violence (2017), y 18 canciones más de su repertorio (incluyendo “Closer” y “The Hand That Feeds”) que lograron que el espectáculo se extendiera por espacio de 90 minutos. Una de las pocas interacciones que el grupo de industrial tuvo con el público surgió previo a “I’m Afraid Of Americans”, canción original de David Bowie y que NIN reimaginó tomando como pretexto el repudio que sienten hacia la actual administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Tocaremos una canción que tuvimos el placer de ejecutar con alguien que significó mucho para nosotros, David Bowie. Es un tema que desafortunadamente es más relevante y pertinente hoy en día. Me tomaré un segundo para disculparme por el estúpido presidente que tenemos, hablando en nombre de todos los estadounidenses”, dijo Trent Reznor a la multitud.

Cuatro tracks más tarde, y sin ofrecer encore, Nine Inch Nails concluyó su participación en el festival Corona Capital 2018 con uno de sus más grandes clásicos, “Hurt”, que como ya es costumbre, es la consentida para ponerle punto final a sus presentaciones. Disfruta a continuación de su show, en calidad HD.