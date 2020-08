El día de ayer, Ben Gibbard de Death Cab for Cutie formó parte de la lista de artistas que participaron en la Convención Nacional Republicana, y en la cual aprovechó para traer de vuelta uno de sus proyectos más entrañados: The Postal Service.

Y no fue ninguna casualidad, ya que en su participación desde casa, Ben Gibbard, dedicó la famosa canción “Such Great Heights” al Servicio Postal de los EE. UU., el cual está en la mira desde hace unos días, ya que el Partido Republicano cuestiona su capacidad de servicio para las próximas elecciones presidenciales.

Sobra decir que el Servicio Postal de los EE. UU. inspiró a Ben Gibbard a crear The Postal Service, un proyecto creado a la distancia con su compañero de banda Jimmy Tamborello, y entre ambos se enviaban sus respectivas grabaciones a través de dicho servicio postal.

Mira a continuación el livestream de Ben Gibbard como The Postal Service, con las canciones “Such Great Heights” y “Thank You For Today”, esta última de Death Cab for Cutie.