El día de ayer, Lunes 17 de agosto de 2020, Metallica subió a su canal oficial en YouTube su icónica presentación en el Yankee Stadium de Nueva York, EE. UU., la cual ocurrió en septiembre de 2011, como parte de la mítica gira conocida como The Big Four, la cual contó también con Megadeth, Slayer y Anthrax, reconocidas (junto con Metallica) como las bandas más importantes del género thrash metal.

Lo importante de todo esto es que el concierto del Yankee Stadium marcó el final de la gira The Big Four, la cual inició como un experimento en el festival Sonisphere 2010, en Polonia, para luego convertirse en una de las giras más importantes de la gira del metal y del rock a nivel mundial.

Cabe señalar que la gira The Big Four incluso llegó a tener su lanzamiento oficial con el DVD conocido como The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria, el cual se estrenó en noviembre de 2010; uno de los lanzamientos en vivo más emocionantes de Metallica, a la fecha.

Finalmente, la gira The Big Four logró hacer también una escala en Coachella, y no para participar en el famoso festival de música y artes, sino para ofrecer su propio mini festival en medio de los famosos Empire Polo Fields, en Indio, California.

Mira a continuación el concierto de Metallica en el Yankee Stadium, como parte de la gira legendaria The Big Four.