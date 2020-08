La semana pasada, el director de Scott Pilgrim vs. the World, Edgar Wright, dio por inaugurados los festejos del décimo aniversario del filme de culto protagonizado por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead con la revelación de decenas de fotos inéditas provenientes del rodaje de la película.

Ahora, la celebración continúa con el lanzamiento del soundtrack original de Scott Pilgrim vs. the World en vinilo; compuesto por productor inglés Nigel Godrich (The King of Limbs: Live from the Basement), y que recibirá su primer lanzamiento en formato físico desde el debut de la película.

Además, también se anunció que existirá una edición especial que incluirá 24 minutos de música inédita compuesta por Beck, así como la versión de “Black Sheep” (original de Metric) interpretada por Brie Larson y The Clash At Demonhead, y “We Are Sex Bob-Omb”.

1-2-3-4! @ABKCO will re-release both #ScottPilgrim soundtracks! Nigel Godrich's score get its first physical release, while a special edition OST features 24 mins of unreleased songs from @Beck, Sex Bob-Omb & (yes!) that Black Sheep version you've been asking about for TEN YEARS. pic.twitter.com/9zkcfm6cGi — edgarwright (@edgarwright) August 13, 2020

La edición en vinilo de la música original de Scott Pilgrim vs. the World será lanzada a través de ABKCO Music & Records, y muy pronto de anunciará su fecha de lanzamiento, costo y se abrirán pedidos anticipados de acuerdo a lo informado por el propio Edgar Wright.