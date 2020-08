El legendario músico y guitarrista Tom Morello ha anunciado su nueva autobiografía llamada Whatever It Takes, la cual incluirá, principalmente, fotos e imágenes de toda su vida, desde sus años de infancia hasta sus últimas aventuras músicas, obviamente incluyendo Rage Against the Machine y Audioslave.

Tom Morello lanzará únicamente 2 mil copias de su nueva autobiografía, de las cuales mil 850 costarán $347 dólares (casi $8 mil pesos mexicanos) y las 150 copias restantes (las cuales serán de lujo) costarán $517 dólares (más de $11 mil pesos mexicanos). De acuerdo con la descripción del producto, todas y cada una de las copias serán firmadas por el propio Tom Morello.

Finalmente, el nuevo libro de Tom Morello vendrá también con un sencillo de 7″ con las canciones “Whatever It Takes” y una versión en vivo de “Vigilante Nocturno”.

Mira a continuación un video con el anuncio de la nueva autobiografía gráfica (y limitada) de Tom Morello, estará disponible en octubre y puedes apartar tu copia en este enlace.