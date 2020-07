Este 2020 ha sido un año muy extraño para Rage Against the Machine. En un universo paralelo, la banda estaría hoy en algún lugar del mundo realizando su nueva gira de reunión, después de una década de inactividad. En su lugar, Zack, Tom, Tim y Brad (y al igual que millones de personas), tuvieron que quedarse en casa para hacer frente a la pandemia del Coronavirus.

El único regreso que tuvo Rage Against the Machine fue en las listas de popularidad de Billboard, debido a que millones de personas desempolvaron sus canciones en medio de las protestas que recientemente surgieron en los EE. UU. y en otras regiones del mundo.

Pero la RATM–manía sigue, y para no dejar a los fans con las manos vacías, Zack de la Rocha y compañía tienen en su canal en YouTube todo (sí, todo) el concierto que dieron en México en 1999, el cual fue subido canción por canción desde hace pocos meses.

Se trata del mítico y legendario concierto de Rage Against the Machine en el Pabellón Este del Palacio de los Deportes, que después se convertiría en el lanzamiento oficial conocido como The Battle of Mexico City (ya que la banda vino para promocionar su tercer álbum The Battle of Los Angeles).

El concierto, aunque está dividido en videos individuales, incluye cada una de las canciones del famoso DVD estrenado en febrero de 2001, con todo y los mini-documentales que hablan de la Ciudad de México, el EZLN y Marcos.

El concierto, por supuesto que sold out, ocurrió el 28 de octubre de 1999, tuvo como invitados a Tijuana No y Aztlán Underground, quienes se encargaron de precalentar los ánimos de casi 10 mil personas que estaban listas para vivir el esperado debut de Rage Against the Machine en la Ciudad de México, y que hasta ahora es el último concierto que la banda ha dado en nuestro país.

Rage Against the Machine – The Battle of Mexico City