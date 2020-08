Han pasado 13 años desde el lanzamiento de Superbad, la película de culto escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg; y recientemente fue el propio Rogen quien confesó a través de una entrevista concedida al portal LadBible que nunca haría una secuela del filme, porque la original es “demasiado perfecta” como para arruinarla con una segunda parte.

Superbad debuto en 2007 con Jonah Hill y Michael Cera en los papeles principales, interpretando a dos adolescentes a punto de acabar sus estudios en la escuela preparatoria; pero antes de graduarse, planean tener una noche llena de fiesta, alcohol, y que por supuesto, involucra la pérdida de su virginidad. Sin embargo, su plan resulta más difícil de lo esperado.

Profundizando en su filmografía y áreas que posiblemente podría re-visitar, Rogen dijo que no tiene ninguna intención de traer de regreso a Superbad, porque no requiere de ninguna mejora.

“Pienso en todas las películas que hemos hecho, Superbad es la que probablemente nunca tocaría, cien por ciento”, dijo el actor y comediante de 38 años de edad. “Honestamente, no creo que requiera mejoras ni nada para construir sobre ella. Estoy increíblemente orgulloso de Superbad, realmente ha logrado mantenerse. La gente todavía la ve, los chicos de preparatoria se me acercan y me dicen que la vieron por primera vez, y cuánto les encantó. Se ha abierto camino hasta convertirse en una de las mejores películas de adolescentes que existen“.

Aseguró que “le horroriza la idea de restarle importancia con una mala secuela o spin-off”, y que nunca lo haría. Sin embargo, regresando al tema de qué películas podría volver a trabajar, confesó que This Is The End (2013), podría ser el proyecto que más lo tienta.