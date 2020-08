Este año, la compañía de audio en casa Sonos lanzó su propia plataforma de radio por Internet llamada, simplemente, Sonos Radio, la cual busca competir con plataformas de contenido similares como Apple Music, o como el creciente vertical de podcast de Spotify.

Así que para darle un empujón a su plataforma de Radio, Sonos invitó a Thom Yorke para darle un espacio en donde pudiera compartir con millones de escuchas su música favorita, o en sus palabras, “la música que más le fascina”.

Anteriormente, Thom Yorke ya había compartido un par de playlists para su programa en Sonos Radio llamado “In The Absence Thereof” y justo hoy, el líder de Radiohead nos presenta la tercera y última entrega de esta serie especial, la cual ya puedes escuchar a continuación.

En esta ocasión, Thom Yorke nos da un recorrido, como siempre, un poco abstracto y en su nueva playlist podemos encontrar música de James Blake, Nathan Fake, Lightning Bolt, Kassa Overall, entre otros. ¡Escúchalo a continuación!

1. Laurie Anderson – “O Superman (For Massenet)”

2. Alan Lomax – “Tarantella of Paganini (Sensual Dance of the Moors)”

3. The Corries – Sally Free and Easy (Live)

4. Fontaines D.C. – “The Lotts”

5. The Garden – “Crystal Clear”

6. Karenn – “Peel Me Easy”

7. Jan Jelinek – “Marcel Duchamp, Would You Like or Expect”

8. Kassa Overall – “Find Me (feat. J Hoard)”

9. Kukuruz Quartet – “Evil N****r (1979)”

10. FUJI||||||||||TA – “keshiki”

11. Martin Bartlett – “Electronic Recalcitrant (Live)”

12. Nathan Fake – “Pentiamonds”

13. Lightning Bolt – “Hüsker Dön’t”

14. James Blake – “Lullaby for My Insomniac”

15. Roger Doyle – “Solar Eyes”

16. Armand Hammer – “Ramesses II (feat. Earl Sweatshirt, Moor Mother & Fielded)”

17. Peter Zinovieff – “Tarantella”

18. Ensemble C.L.S.I. – “Kurzwellen, Work No. 25, System 1 (Realization by Ensemble C.L.S.I.): Introduction Shortwave Radio Quartet”

19. Fabio Tricomi, Fabio Accurso, Roberto Bolelli – “Benedicamus Domino”

20. Nicki Minaj – “Chun-Li”

21. Bennie Maupin – “Winds of Change”

22. David Chalmin – “La Forêt Des Ombres Part.3”

23. Dungeon Acid – “Sex Beat”

24. Delia Derbyshire & Barry Bermange – “The Dreams – 4. Sea”