Según Jonathan Davis, no hay nada más “obscuro” que la música country. Y vaya, pese a que muchas personas lo consideran un género quizás hasta conservador, la realidad es que la profundidad lírica de muchas de sus baladas son bastantes poderosas.

Tomemos por ejemplo “The Devil Went Down to Georgia” de Charlie Daniels Band, uno de los tracks más legendarios del género que sencillamente, relata la historia de cuando el diablo fue a Georgia, retó a un niño y le apostó su alma.

Y aunque la canción sea una de las más covereadas en la historia de los EE.UU., Korn decidió pagar los respetos propios y reversionar dicho track en uno de los formatos más auténticos a su sonido.

¿La sorpresa? Jonathan Davis podría no estar tan equivocado, ya que el sonido de la banda ha quedado perfecto con el mood & feel de la canción original que, si bien hoy en 2020 no sea tan “dark” el hablar del diablo bajando a Georgia, vale mucho la pena desmenuzar el significado y descubrir el porqué un adulto “malvado” apostaría con la vida de un niño.

Ahí sí toma más sentido “obscuro”, ¿verdad?