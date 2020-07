Desde lo más nuevo de The Strokes, The Weeknd, Stormzy, Juice WRLD, Little Simz, A$AP Ferg y Roddy Ricch, hasta exclusivos cortes inéditos cortesía de Dame D.O.L.L.A y otros 50-tracks más. El nuevo soundtrack de la siguiente entrega del videojuego ‘NBA 2K21‘ viene con absolutamente todas las influencias contemporáneas del trap y el hip-hop, en un compilado de 202 canciones que dan vida a esta nueva saga.

Y precisamente para celebrar el próximo estreno del videojuego, que por cierto es toda una institución en el área de gaming para los amantes del basketball y la cultura pop que gira entorno a este deporte, la productora del mismo ha anunciado el release de una playlist con 52 canciones que forman parte de su OST que puedes encontrar en diferentes plataformas de streaming.

Con la promesa de liberarse el próximo 04 de septiembre de este año en absolutamente todas las plataformas y consolas posibles como PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Google Stadia y Playstation 5 así como XBOX Series X (en cuanto ambas consolas estén disponibles), esta nueva entrega quiere llegar haciendo ruido con lo más fresco en el panorama sonora actual, y tú lo puedes escuchar por acá en lo que el juego comienza: