Antes de que la nueva generación rindiera culto a series como Breaking Bad, Game of Thrones o DARK, existió una serie que estableció los cimientos para el futuro de la televisión, y hablamos de Lost.

A lo largo de seis temporadas, Lost se consagró como una de las series más intrigantes de la historia y aunque su final polarizó a su enorme base de seguidores, es un hecho que cambió la forma de contar historia en televisión; una fórmula que ha inspirado a cientos de showrunners modernos.

Bueno, pero hoy no venimos a hablar del legado de Lost, sino de algo distinto, algo que también podría dividir a los fans de la serie, y es que el sitio We Got This Covered ha revelado información importante sobre un posible reboot de la serie.

Según los últimos rumores (de fuentes no reveladas), ya se está planeando hacer un reboot de Lost, el cual será dirigido a una audiencia más madura y sería producido para una plataforma de streaming (¿Netflix, Amazon Prime Video?).

Es más, los rumores aseguran que el proyecto está a punto de recibir luz verde para entrar en pre-producción, lo cual indica que ya se estaría comenzando a trabajar en un guión y en la búsqueda del elenco que protagonizará la serie.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que surgen rumores sobre un reboot de Lost. Hace pocos años, precisamente en 2017, Damon Lindelof (uno de los creadores) compartió su deseo de que Lost pudiera volver a la televisión, diciendo que “una nueva encarnación de Lost sería emocionante. Pero no tendría ninguna asociación con la producción. Siento que trabajamos tan duro para finalizar nuestra historia que volver y decir ‘bueno, ese no fue el verdadero final’ sería sumamente frustrante”.

El capítulo final de Lost, titulado “The End”, fue transmitido en dos partes el 23 de mayo de 2010.