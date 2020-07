¡Atención, fans de Gorillaz! El día de hoy, Sábado 4 de julio, la banda liderada por Damon Albarn transmitirá en livestream su espectacular presentación en el festival Rock Werchter de 2018, ¡completamente gratis!

La transmisión del concierto de Gorillaz formará parte de una serie de livestreams que el festival Rock Werchter estará compartiendo durante el fin de semana, en honor a su edición 2020 la cual fue cancelada debido a la situación del Coronavirus.

El livestream de Gorillaz de hoy iniciará a las 3:00 pm MEX en punto y lo podrás ver directamente en el sitio oficial del festival Rock Werchter en este enlace (ojo, el sitio está en idioma neerlandés, así que no olvides encender el traductor de tu navegador).

Cabe señalar que este concierto se trató del debut de Gorillaz en el mítico festival Rock Werchter, considerado como uno de los más importantes de Europa y el mundo entero, y la presentación formó parte de la gira en apoyo al álbum The Now Now, lanzado en 2018.

Livestream de Gorillaz

Día: Sábado 4 de julio

Hora: 3:00 pm MEX

Dónde: Sitio oficial del festival Rock Werchter

Transmisión del concierto de Gorillaz en Rock Werchter 2018