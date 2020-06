A poco más de un año del lanzamiento de su último material de estudio (King’s Mouth), The Flaming Lips está listo para estrenar otro disco en su exitosa trayectoria. Se titula American Head, y estará disponible el próximo 11 de septiembre a través de Warner Music. Además de su llegada a plataformas de streaming, el 2 de octubre ofrecerá un edición en vinilo doble, junto con impresiones de edición limita. Es producido por Dave Fridmann, colaborador de toda la vida de la banda.

Al respecto de este nuevo material, en donde el conjunto adopta un tono bastante patriótico, el líder Wayne Coyne afirmó:

The Flaming Lips es de Oklahoma. Nunca pensamos en nosotros mismos como una banda estadounidense. Así que … durante la mayor parte de nuestra vida musical, pensamos en nosotros mismos como provenientes de la” Tierra “… sin importarnos realmente de dónde éramos. Entonces, por primera vez en nuestra carrera musical, comenzamos a pensar en nosotros mismos como “una banda estadounidense” … diciéndonos que sería nuestra identidad para nuestra próxima aventura creativa. Wayne Coyne

El ensamble asegura que su próximo álbum tendrá una línea similar a los trabajos clásicos de The Flaming Lips -como The Soft Bulletin de 1999- y muestra de ello es su segundo sencillo, “My Religion Is You“, una apacible balada que viene acompañada por su respectivo video oficial que puedes ver a continuación.

El primer corte de American Head fue “Flowers Of Neptune 6″, que cuenta con la colaboración de la cantante de country Kacey Musgraves, y lanzada a finales de mayo.