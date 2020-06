¡Atención, fans de Deftones! ¡El día ha llegado! Como parte de los festejos por el 20 aniversario del White Pony (ocurrido el pasado Sábado 20 de junio), la banda dará una global listening party en YouTube, ¡completamente en vivo!

El icónico álbum, considerado como la magna ópera de Deftones, representó un antes y un después para la historia del metal alternativo, y con el tiempo se convirtió en la principal influencia de miles de bandas nuevas y emergentes.

El livestream de Deftones por el 20 aniversario del White Pony incluirá una reproducción en vivo, íntegra y de principio a fin del legendario álbum, con todo y sus videoclips oficiales, aquellos que circularon intensamente en la programación de MTV hace dos décadas (como lo fueron “Change (In the House of Flies)” y “Digital Bath”).

La transmisión del livestream de Deftones inicia hoy, Lunes 22 de junio, a las 8:00 pm MEX en el canal de Deftones en YouTube.