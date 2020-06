Como parte de la serie de conciertos en vivo desde casa presentados por iHeart Radio, The Killers darán hoy una íntima presentación totalmente en vivo desde su estudio de grabación, la cual podrás ver en directo a traves de YouTube, en la comodidad de tu casa.

La iniciativa iHeartRadio Living Room Series tiene el propósito de recaudar fondos para distintas organizaciones de beneficencia, y todo el dinero recaudado durante el livestream de The Killers será enviado a la National Association for the Advancement of Colored People.

La transmisión del concierto en vivo de The Killers por livestream iniciará hoy, Miércoles 17 de junio, a las 6:00 pm MEX / 7:00 pm CHI / 8:00 pm ARG en YouTube o en el siguiente reproductor.